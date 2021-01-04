Андреа Пирло: Дибала и «Ювентус» нужны друг другу

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы над «Удинезе» (4:1) в 15-м туре чемпионата Италии отметил игру нападающего Пауло Дибалы.

«Нам нужен Дибала, мы нужны ему. Он очень хорошо работал в течение недели на тренировках. Пауло оставался на поле до конца встречи, потому что мы надеялись, что он забьет этот гол», — цитирует итальянского специалиста DAZN.

Напомним, «Ювентус» обыграл «Удинезе» со счетом 4:1 благодаря дублю Криштиану Роналду и голам Федерико Кьезы и Дибалы. Туринский клуб набрал 27 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

6 января «Ювентус» в гостях встретится с «Миланом», в настоящий момент лидирующим в чемпионате Италии.

Добавим, что Дибала в текущем сезоне забил три гола в 14 матчах.