Микель Артета: Летом мы поговорим и примем решение о будущем Ляказетта

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Александра Ляказетта.

«Мы пока не обсуждали продление его контракта или трансфер. Я доволен тем, как он играет и забивает. Александр набрал отличную форму. Летом мы поговорим и примем решение по поводу него», — приводит слова испанского тренера Goal.

Напомним, контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 29-летний нападающий провел за «канониров» 19 матчей во всех турнирах и забил девять голов.