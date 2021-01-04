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04 января 10:44
автор: Юрий Нечаев

Микель Артета: Летом мы поговорим и примем решение о будущем Ляказетта

Контракт француза рассчитан до 2022 года.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Александра Ляказетта.

«Мы пока не обсуждали продление его контракта или трансфер. Я доволен тем, как он играет и забивает. Александр набрал отличную форму. Летом мы поговорим и примем решение по поводу него», — приводит слова испанского тренера Goal.

Напомним, контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне 29-летний нападающий провел за «канониров» 19 матчей во всех турнирах и забил девять голов.

источник: Goal.com
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