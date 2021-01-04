Куман - после победы над «Уэской»: Главное - результат

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после матча с «Уэской» (1:0) в 17-м туре Примеры заявил, что его команда сохраняет шансы на победу в чемпионате Испании.

«Главное — результат. Конечно, мы хотим побеждать с большим преимуществом. Нам трудно хорошо обороняться, потому что мы хотим контролировать мяч.

Этот месяц очень важен для достижения наших целей, потому что у нас будет много выездных матчей. Если мы выиграем эти игры, сможем бороться за титул», — цитирует Кумана Marca.

Напомним, каталонцы набрали 28 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего «Атлетико» «Барса» отстает на 10 очков. При этом команда Диего Симеоне провела на один матч меньше.

9 января сине-гранатовые сыграют в гостях против «Гранады».