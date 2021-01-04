Полузащитник «Баварии» Гнабри получил травму в игре с «Майнцем»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал, что полузащитник Серж Гнабри получил травму в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Майнца».

Игрок был заменен на 76-й минуте встречи.

«Его осмотрели после матча, посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. Серж получил болезненный удар. Надеюсь, что в среду он сможет приступить к тренировкам», — цитирует Флика клубная пресс-служба.

В текущем сезоне Гнабри провел за «Баварию» 20 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Добавим, что мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своем активе 33 очка. 8 января «Бавария» сыграет в гостях против менхенгладбахской «Боруссии».