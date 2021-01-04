Андреа Пирло: Жиру пригодился бы «Ювентусу»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подтвердил, что туринский клуб заинтересован в приглашении нападающего «Челси» Оливье Жиру.

«Мы уже обсуждали с руководством, над чем нам работать и есть ли возможности. Мы надеемся сделать ходы в ближайшие несколько дней. Жиру? Он был бы кстати! Но об этом лучше спросить у руководителей», — цитирует итальянца DAZN.

Напомним, контракт 34-летнего Жиру с «Челси» рассчитан до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне француз провел за лондонский клуб 15 матчей и забил девять голов.