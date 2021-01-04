ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Испания - Примера 23:00 Валенсия 0 Кадис 0 2.03 3.5 3.9
Англия - Премьер-лига 23:00 Саутгемптон 0 Ливерпуль 0 5.5 4.6 1.57
04 января 12:56
автор: Юрий Нечаев

Ханс-Йоахим Ватцке: Не думаю, что Холанд уйдет из «Боруссии» в 2021 году

Контракт норвежца рассчитан до 2024 года.

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выразил уверенность в том, что нападающий Эрлинг Холанд не покинет дортмундский клуб в следующем году.

«Не думаю, что Холанд уйдет в 2021 году. Он и его агент знают, что наш клуб может дать Эрлингу. Холанду еще нужно время, чтобы стать игроком мирового класса. Нельзя сделать это за год.

Понятно, что если Эрлинг уйдет от нас, то он перейдет в еще больший клуб. А чтобы перейти в такой клуб, как «Реал», нужно быть первоклассным футболистом», — цитирует Ватцке Kicker.

Напомним, Холанд перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за дортмундский клуб 15 матчей, забил 17 голов и сделал три результативные передачи.

Контракт 20-летнего норвежца рассчитан до 30 июня 2024 года.

источник: Kicker
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Олег Романцев видит Карпина новым тренером московского “Спартака”КХЛ опубликовала десятку самых красивых шайб 2020 годаСборная России сыграет с Германией в четвертьфинале молодёжного ЧМЭта Соня не даст уснуть: россиянка "взорвала" Сеть«Голый клининг» набирает популярностьАндрей Аршавин публично унизил Юлию Барановскую
«Разговоры о необъективности канадских арбитров – полный бред». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» оценивает шансы сборных России и Канады в предстоящем (в 2 часа ночи с 4 на 5 января) полуфинальном поединке молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
«Немцы должны были нам штук пять забивать». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» подвел итоги четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России с трудом взяла верх над командой Германии (2:1).
Россия точно претендент на золото? Выводы по матчу с немцами, которым Канада набросала 16 шайб
Российская молодежка вышла в полуфинал МЧМ, победив немцев – 2:1, но не показав уверенной игры.
Почеттино не будет в «Зените», Семака – в «ПСЖ», а Месси – в «Спартаке»
«ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля. Сергей Семак может вздохнуть спокойно.
Гжегож-путешественник. Отпуск хавбека «Локо» Крыховяка – всегда интересная история
30-летний полузащитник польской сборной и "Локомотива" любит в свободное от работы время забираться в отдаленные уголки планеты.
Когда Россия сыграет с Канадой. Расклад на плей-офф МЧМ
2 января в 22:00 сборную России ждет четвертьфинал молодежного чемпионата мира против Германии. Далее возможны различные варианты турнирной сетки.
Честный прогноз на 2021 год: «Спартак» с бронзой, Бельгия – чемпион Европы, Черчесов – без Катара
В уходящем году пандемия лишила болельщиков массы интересных событий, зато каким насыщенным обещает получиться 2021-й! За прогнозом на исход главных стартов "Плеймейкер" обратился к тем, кто знает в этом толк.
Профессор Ларионов исправил большинство и нашел лидеров. Разбор победы России над Швецией
Молодежная сборная России победила на МЧМ-2021 шведов (4:3 ОТ) благодаря классно проделанной работе над ошибками и теперь выйдет в четвертьфинал с первого или второго места в группе.
Суперсерии шведов – конец. Как Россия вырвала великую победу за 6 секунд до конца овертайма (видео)
Команда Игоря Ларионова завершила групповой турнир МЧМ-2021 победой над Швецией (4:3 ОТ) и может выйти в плей-офф с первого места.
Забил, но проиграл. Каким получился дебют Ковальчука за «Авангард» (видео)
Илья Ковальчук сравнял счет в конце второго периода, но не помог своей новой команде избежать поражения по буллитам (3:4) от «Куньлуня».

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поздравляет спортивный мир с Новым годом!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика