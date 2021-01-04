Ханс-Йоахим Ватцке: Не думаю, что Холанд уйдет из «Боруссии» в 2021 году

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выразил уверенность в том, что нападающий Эрлинг Холанд не покинет дортмундский клуб в следующем году.

«Не думаю, что Холанд уйдет в 2021 году. Он и его агент знают, что наш клуб может дать Эрлингу. Холанду еще нужно время, чтобы стать игроком мирового класса. Нельзя сделать это за год.

Понятно, что если Эрлинг уйдет от нас, то он перейдет в еще больший клуб. А чтобы перейти в такой клуб, как «Реал», нужно быть первоклассным футболистом», — цитирует Ватцке Kicker.

Напомним, Холанд перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в январе 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за дортмундский клуб 15 матчей, забил 17 голов и сделал три результативные передачи.

Контракт 20-летнего норвежца рассчитан до 30 июня 2024 года.