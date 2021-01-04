«Спартак» поздравил Романцева с днем рождения (видео)

Московский «Спартак» поздравил бывшего защитника и главного тренера Олега Романцева с 67-летием.

«Игрок, капитан и самый титулованный тренер в истории клуба. Олегу Романцеву – 67! С Днем рождения, Олег Иванович!» - говорится в сообщении клуба в твиттере.

Игрок, капитан и самый титулованный тренер в истории клуба. Олегу Романцеву – 67! 🎁



С Днём рождения, Олег Иванович! pic.twitter.com/juNq4vItvI — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 4, 2021

Также пресс-служба команды опубликовала архивное видео 90-х годов с базы в Тарасовке.

🔙 Тарасовка 90-х: знаменитый спартаковский борщ, теория в «девятке» и бескомпромиссная тренировка – как проходил обычный рабочий день сегодняшнего именинника 👇 pic.twitter.com/UGzYGCpSnK — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 4, 2021

Напомним, в качестве футболиста Романцев выступал за «Спартак» с 1976 по 1983 год, выиграв вместе с командой чемпионат СССР в 1979 году.

Став главным тренером, Олег Иванович привел красно-белых к победе в чемпионате СССР (1989), восьми титулам чемпиона России (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001), триумфу в Кубке СССР (1991/92) и Кубке России (1993/94, 1997/98, 2002/03).