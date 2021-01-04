Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Флетчер вошел в тренерский штаб Сульшера

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер вошел в тренерский штаб команды и стал ассистентом Оле-Гуннара Сульшера, сообщает пресс-служба манкунианцев.

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Шотландец является воспитанником академии «МЮ». За основную команду он выступал с 2001 по 2015 год, выиграв пять титулов чемпиона АПЛ, один Кубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов, четыре Суперкубка Англии и клубный чемпионат мира.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Англии лидируют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», набравшие по 33 очка после 16 матчей.