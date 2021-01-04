Демирал хочет покинуть «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал намерен покинуть итальянскую команду.

По информации турецкого издания Fanatik, 22-летний игрок недоволен отсутствием регулярного игрового времени в туринском клубе и хочет двигаться дальше, чтобы повысить свои шансы сыграть за сборную Турцию на чемпионате Европы.

Как сообщается, в услугах Демирала заинтересованы «Реал», «Атлетико», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Лестер».

При этом отмечается, что «Ювентус» не будет возражать против трансфера защитника, чей контракт завершается летом 2024 года, но только в том случае, если сумма за его переход будет выше 50 миллионов евро.