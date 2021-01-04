Де Брейне может отказаться от продления контракта с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне разочарован переговорами с «горожанами».

Как сообщает The Times, полузащитник намерен отказаться от продления контракта с «Манчестер Сити».

Как отмечает издание, хавбек не доволен медленными темпами переговоров с «горожанами», которые предложили хавбеку новый пятилетний контракт.

Добавим, что бельгийский полузащитник, текущий контракт которого истекает летом 2023 года, забил три гола в 14 матчах премьер-лиги за «Сити» в этом сезоне.