Де Брейне может отказаться от продления контракта с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне разочарован переговорами с «горожанами».
Как сообщает The Times, полузащитник намерен отказаться от продления контракта с «Манчестер Сити».
Как отмечает издание, хавбек не доволен медленными темпами переговоров с «горожанами», которые предложили хавбеку новый пятилетний контракт.
Добавим, что бельгийский полузащитник, текущий контракт которого истекает летом 2023 года, забил три гола в 14 матчах премьер-лиги за «Сити» в этом сезоне.
источник: The Times