«Всегда рады видеть в Москве». «Спартак» поздравил Промеса с днем рождения

Московский «Спартак» поздравил бывшего форварда с днем рождения.
«Братуха, с твоим днем! Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу – лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых. Всегда рады видеть в Москве», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Напомним, что Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 годы. За это время форвард провел 135 матчей за красно-белых и записал на свой счет 66 забитых мячей и 33 голевые передачи.
Братуха, с твоим днём!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 4, 2021
Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу – лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых 😍
Всегда рады видеть в Москве 🤟 pic.twitter.com/GZi8OPqqFm
источник: ФК «Спартак»