«Всегда рады видеть в Москве». «Спартак» поздравил Промеса с днем рождения

Московский «Спартак» поздравил бывшего форварда с днем рождения.

«Братуха, с твоим днем! Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу – лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых. Всегда рады видеть в Москве», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, что Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 годы. За это время форвард провел 135 матчей за красно-белых и записал на свой счет 66 забитых мячей и 33 голевые передачи.