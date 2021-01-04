«Спартак» и «Зенит» сыграют с «Пахтакором» на сборах в ОАЭ

«Пахтакор» проведет тренировочный сбор в Дубаи (ОАЭ), где сыграет два товарищеских матча с российскими клубами.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда приступит к тренировкам 15 января, а 21-го числа вылетит на первый тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты.

«14 января основные игроки пройдут медицинское обследование, а 15 января приступят к тренировкам. Первый тренировочный сбор команды намечен на 21 января - 5 февраля в Дубаи (ОАЭ). В ходе сбора будут проведены три контрольных встречи. Команда сыграет против российских клубов «Зенит» и «Спартак», а также с латвийской «Ригой», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.