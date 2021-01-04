«Химки» не обращались в «Спартак» по поводу выкупа Мирзова

В московском клубе опровергли информацию о возможной сделке с «Химками».

- В «Спартак» по поводу выкупа Мирзова ни «Химки», ни другой клуб не обращались. Сумма 600 тысяч? Вы серьезно? Резиуан стоит гораздо дороже, - цитирует пресс-службу красно-белых Sport24.ru.

Напомним, что полузащитник «Спартака» на правах аренды до конца текущего сезона перешел в «Химки» в начале октября прошлого года. За красно-белых хавбек провел 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.