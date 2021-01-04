Жозе Моуринью: Это самый важный матч для меня с тех пор, как я пришел в «Тоттенхэм»

Жозе Моуринью считает полуфинал с «Брентфордом» своей самой важной игрой с момента назначения на пост главного тренера «Тоттенхэма».

- Я считаю, что это моя самая важная игра с тех пор, как я пришел в «Тоттенхэм». Особенно учитывая то, что клуб уже много лет гоняется за трофеем. Единственное, что важнее полуфинала, - это финал.

Для меня важны все соревнования. Они все разные и каждый имеет значение. Это мой взгляд на вещи, особенно в клубе, где нет ни единого кубка уже, кажется, не один десяток лет. Каждое соревнование в этом случае становится еще более значимым. Если мы выиграем два матча, мы завоюем трофей. Две очень сложных встречи, конечно, но, считаю, победа будет очень полезна и для клуба, и для игроков, - приводит слова португальца Sky Sports.

Отметим, что «Брентфорд» впервые в истории клуба вышел в полуфинал Кубка Английской лиги.

Добавим, что во втором полуфинальном матче сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».