Коста ждет предложений от клубов английской премьер-лиги

Как сообщает Sky Sports, 32-летний нападающий отказал клубам в Бразилии и Турции, поскольку по-прежнему полон решимости вернуться в премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что Коста может подписать контракт с «Тоттенхэмом» или «Вулверхэмптоном». Также форвардом интересуется «Эвертон».

Диего Коста, расторгнувший на прошлой неделе контракт с «Атлетико», выступал за испанскую команду с 2007 по 2012 годы, а также с 2018 по 2020. В общей сложности на его счету 215 матчей, в которых он забил 83 гола и отдал 36 результативных передач.