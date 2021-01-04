Джонатан Вудгейт: Кейн должен уйти из «Тоттенхэма», чтобы подняться на уровень Месси и Роналду

Бывший защитник «Тоттенхэма» Джонатан Вудгейт считает, что нападающий Гарри Кейн должен покинуть лондонский клуб, если хочет выигрывать трофеи и встать на один уровень с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

- Если «Реал» выйдет с предложением на Гарри Кейна, он должен уйти. Если он хочет выигрывать трофеи и достигнуть уровня Месси и Роналду, он должен уйти. Я не вижу, как он может выиграть премьер-лигу с «Тоттенхэмом». И в этом сезоне, и в нескольких последующих. «Шпорам» нужно многое перестроить, чтобы бороться с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Я считаю, если Кейн хочет выиграть Лигу чемпионов, у него есть шанс сделать это с «Реалом».

Думаю, что его игра улучшилась с годами. Кейн - невероятный номер 9, но с голевыми передачами, которые он получил в этом сезоне, он может сыграть десятку. Его передачи и игра спиной к воротам, он исключительный футболист. Иногда Кейн напоминает мне Тедди Шерингема. Для меня он лучший нападающий премьер-лиги. Даже когда Серхио Агуэро в хорошей форме или Джейми Варди, он остается номером один в премьер-лиге. Кейн становится все лучше и лучше. У него есть шанс побить рекорд Алана Ширера, - цитирует Вудгейта Goal.com.

Добавим, что легенда «Ньюкасла» Ширер забил рекордные 260 голов в премьер-лиге, на счету Кейна 153 мяча и девятое место в этом списке.