Шевченко входит в список кандидатов на пост главного тренера «Челси»

Как сообщает Le 10 Sport, кандидатура наставника сборной Украины Андрей Шевченко рассматривается в качестве одного из вариантов на замену главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

Также в числе основных претендентов на эту должность значатся Томас Тухель, Массимилиано Аллегри, Брендан Роджерс и Ральф Хазенхюттль.

По информации издания, руководство «Челси» готово дать Фрэнку Лэмпарду больше времени, но ситуация находится под постоянным контролем, и клуб присматривается к другим специалистам.

Ранее Independent сообщила, что «Челси» не намерен торопиться с увольнением Лэмпарда, как это было в случаях с Антонио Конте, Маурицио Сарри и Андре Виллаш-Боашем.