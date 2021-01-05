«Валенсия» сыграла вничью с «Кадисом», Черышев провел на поле 64 минуты

«Валенсия» вновь не смогла победить в примере, сыграв вничью с «Кадисом» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата на стадионе «Месталья».

На 58-й минуте гондурасец Энтони Лосано вывел «Кадис» вперед, хозяева отыгрались через 21 минуту благодаря уругвайцу Макси Гомесу. Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменен на 64-й минуте, заработав в первом тайме предупреждение.

Теперь безвыигрышная серия «Валенсии» в чемпионате составляет восемь матчей. Команда набрала 16 очков и сравнялась с «Эльче», покинув зону вылета. При этом у бело-зеленых на две игры меньше. «Кадис» с 20 очками идет десятым.

7 января «Валенсия» сыграет в гостях с «Эклано» в Кубке Испании, а «Кадис» – с «Понтеведрой». В 18-м туре 10 января «Валенсия» отправится в гости к «Вальядолиду», а «Кадис» примет «Алавес».

Примера

17-й тур