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«Валенсия» сыграла вничью с «Кадисом», Черышев провел на поле 64 минуты
05 января 01:03
автор: Антон Липкин
автор фото: Faisal HQ

«Валенсия» сыграла вничью с «Кадисом», Черышев провел на поле 64 минуты

«Летучие мыши» довели серию без побед до восьми матчей.

«Валенсия» вновь не смогла победить в примере, сыграв вничью с «Кадисом» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата на стадионе «Месталья».

На 58-й минуте гондурасец Энтони Лосано вывел «Кадис» вперед, хозяева отыгрались через 21 минуту благодаря уругвайцу Макси Гомесу. Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменен на 64-й минуте, заработав в первом тайме предупреждение.

Теперь безвыигрышная серия «Валенсии» в чемпионате составляет восемь матчей. Команда набрала 16 очков и сравнялась с «Эльче», покинув зону вылета. При этом у бело-зеленых на две игры меньше. «Кадис» с 20 очками идет десятым.

7 января «Валенсия» сыграет в гостях с «Эклано» в Кубке Испании, а «Кадис» – с «Понтеведрой». В 18-м туре 10 января «Валенсия» отправится в гости к «Вальядолиду», а «Кадис» примет «Алавес».

Примера
17-й тур

«Валенсия» – «Кадис» – 1:1 (0:0)
Голы: Макси Гомес, 79 – Лосано, 58.

«Валенсия»: Доменек, Диакаби, Тьерри Коррейя, Гильямон, Васс (Собрино, 76), Черышев (Вальехо, 64), Муса (Алекс Бланко, 64), Солер, Гайя, Макси Гомес, Гамейро (Ли Кан Ин, 26).

«Кадис»: Ледесма, Алькала, Карселен, Кала, Фали Хименес, Искьердо (Акапо, 46), Йонссон, Алекс Фернандес (Переа, 89), Эспино, Негредо (Малбашич, 73), Лосано (Хименес, 73).

Предупреждения: Черышев, 16. Гильямон, 18 – Лосано, 36. Негредо, 69.

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