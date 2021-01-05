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«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону», потерпев второе поражение в чемпионате
05 января 01:14
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автор фото: Faisal HQ. На фото: Дэнни Ингз

«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону», потерпев второе поражение в чемпионате

Единственный гол на второй минуте забил Ингз.

Лидер нынешнего сезона АПЛ «Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» (0:1) в матче 17-го тура чемпионата на стадионе «Сент-Мэри». Единственный гол на второй минуте забил бывший форвард «красных» Дэнни Ингз.

Для «Ливерпуля» это поражение стало вторым в сезоне. Предыдущее поражение команды Юргена Клоппа – от «Астон Виллы» (2:7) – датировано 4 октября. При этом в двух последних матчах действующий чемпион также не смог добиться победы, сыграв вничью с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0).

«Ливерпуль» продолжает возглавлять турнирную таблицу, но теперь по потерянным очкам уступает «Манчестер Юнайтед», который в следующем туре 17 января примет на «Энфилде».

Благодаря победе «Саутгемптон» набрал 29 очков, сравнявшись с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», и идет шестым. 16 января команда сыграет в гостях с «Лестером».

А свои следующие матчи команды проведут в Кубке Англии: 8 января «Ливерпуль» отправится в гости к «Астон Вилле», а на следующий день «Саутгемптон» примет «Шрусбери».

АПЛ
17-й тур

«Саутгемптон» – «Ливерпуль» – 1:0 (1:0)
Гол: Ингз, 2.

«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс, Стивенс, Бертран, Беднарек, Армстронг, Дженепо (Телла, 32), Уорд-Проуз, Диалло, Уолкотт (Валери, 82), Ингз (Нлундулу, 77).

«Ливерпуль: Алиссон, Хендерсон, Робертсон, Александер-Арнолд (Милнер, 77), Окслейд-Чемберлен (Шакири, 57), Тиаго Алькантара, Салах, Вейналдум, Мане, Фабиньо, Фирмино.

Предупреждения: Бертран, 90 – Тиаго Алькантара, 3. Робертсон, 15. Шакири, 79.

источник: «Советский спорт»
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