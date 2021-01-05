«Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону», потерпев второе поражение в чемпионате

Лидер нынешнего сезона АПЛ «Ливерпуль» проиграл «Саутгемптону» (0:1) в матче 17-го тура чемпионата на стадионе «Сент-Мэри». Единственный гол на второй минуте забил бывший форвард «красных» Дэнни Ингз.

Для «Ливерпуля» это поражение стало вторым в сезоне. Предыдущее поражение команды Юргена Клоппа – от «Астон Виллы» (2:7) – датировано 4 октября. При этом в двух последних матчах действующий чемпион также не смог добиться победы, сыграв вничью с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0).

«Ливерпуль» продолжает возглавлять турнирную таблицу, но теперь по потерянным очкам уступает «Манчестер Юнайтед», который в следующем туре 17 января примет на «Энфилде».

Благодаря победе «Саутгемптон» набрал 29 очков, сравнявшись с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити», и идет шестым. 16 января команда сыграет в гостях с «Лестером».

А свои следующие матчи команды проведут в Кубке Англии: 8 января «Ливерпуль» отправится в гости к «Астон Вилле», а на следующий день «Саутгемптон» примет «Шрусбери».