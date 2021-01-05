Юрген Клопп: Против «Саутгемптона» мы сыграли так, как было удобно сопернику

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 17-го тура Английской премьер-лиги против «Саутгемптона» (0:1).

– Я сильно разочарован результатом. По большому счету, мы подарили игру «Саутгемптону» и проявляли себя на поле так, как было удобно сопернику. Также нам сильно не хватало последнего паса.

Хотелось бы отдать должное «Саутгемптону» – они боролись на каждом участке поля и заслужили победу. Но в любом случае меня больше всего беспокоит наша игра, мне она не очень понравилась, – цитирует Клоппа пресс-служба «красных».

На данный момент ливерпульцы продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ с 33 очками. Идущий вторым «Манчестер Юнайтед» имеет в своем активе столько же очков, но провел на один матч меньше.