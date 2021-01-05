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05 января 11:00

«Майнц» объявил имя нового главного тренера команды

Ранее пост исполняющего обязанности тренера клуба занимал Ян Зиверт.

Пресс-служба «Майнца» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал датский специалист Бо Свенссон. Сроки контракта 41-летнего наставника пока неизвестны.

– Свенссон имеет все качества, которые мы ценим. Он учился этой работе с нуля в нашей молодежной академии, а также играл под руководством таких тренеров, как Юрген Клопп и Томас Тухель. Он знает, каким должен быть наш футбол, – заявил член правления клуба Кристиан Хайдель.

Напомним, что в своей игровой карьере Свеннсон выступал за «Майнц» в период с 2007-го по 2014 год, проведя за клуб 122 матча. Позднее он тренировал юношеские команды клуба. Последним месте работы специалиста стал австрийский «Лиферинг».

После 14 туров «Майнц» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионат Германии, набрав шесть очков.

источник: ФК «Майнц»
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