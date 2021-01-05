«Атлетико» интересуется форвардом «Реал Сосьедада» Виллианом Жозе

Нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе может этой зимой сменить клубную прописку.

Согласно информации AS, 29-летнего бразильца хочет приобрести «Атлетико», находящийся в поиске нового игрока атаки в связи с уходом из клуба Диего Косты. Отмечается, что руководство «матрасников» готово начать переговоры с представителями футболиста в самое ближайшее время.

Жозе является игроком «Сосьедада» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах, забил четыре гола и отдал один ассист. Контракт игрока с сан-себастьянцами истекает летом 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 21,6 миллионов евро.