«Саутгемптон» поборется с «Бенфикой» за форварда «Лестера» Грэя

По информации The Sun, 24-летний англичанин намерен сменить команду для получения игровой практики – в нынешнем сезоне он отыграл лишь один матч в АПЛ.

Как утверждает источник, фаворитом в борьбе за подписание футболиста является «Саутгемптон», готовый подписать вингера летом, когда у игрока истечет контракт с «лисами» и он станет свободным агентом. Также форварда хотят видеть в своих рядах «Бенфика», «Монако» и «Марсель».

Грэй является воспитанником академии «Бирмингема». В «Лестер» он перешел в январе 2016 года. В общей сложности на счету игрока 169 матчей, 13 голов и 17 ассистов.