Форвард «Велеса» Максименко может перейти в «Урал»

Нападающий «Велеса» Артем Максименко близок к тому, что этой зимой оказаться в одном из клубов Российской Премьер-лиги.

Согласно информации Матч ТВ, «Урал» достиг личной договоренности с 22-летним россиянином. Отмечается, что остальные детали сделки будут решены после новогодних праздников.

Помимо екатеринбуржцев футболистом интересуются «Сочи» и «Крылья Советов».

Максименко выступает за «Велес» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах первенства ФНЛ, забил девять голов и отдал четыре ассиста. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.