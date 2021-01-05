Федор Кудряшов: Цель сборной России на Евро-2020 – выход в полуфинал турнира

– Определяющим для сборной России будет чемпионат Европы, который, надеюсь, пройдет в этом году и пройдет со зрителями. Это большое событие, и хотелось бы, чтобы зрители были не только у экранов, но и на трибунах.

Цель на Евро – выход в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, и мы проведем много времени вместе. Если мы объединим наши усилия и будем двигаться в одном направлении, то сможем добиться задачи-минимум, – цитирует Кудряшова «Российская газета».

Отметим, что на счету 33-летнего игрока 41 проведенный матч в составе российской сборной, в которых он забил один гол и отдал один результативный пас.

На Евро подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе B, где их соперниками станут Бельгия, Дания и Финляндия.