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05 января 13:50

Федор Кудряшов: Цель сборной России на Евро-2020 – выход в полуфинал турнира

Левый защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов назвал основные задачи национальной команды на ближайшем чемпионате Европы-2020, который пройдет этим летом.

– Определяющим для сборной России будет чемпионат Европы, который, надеюсь, пройдет в этом году и пройдет со зрителями. Это большое событие, и хотелось бы, чтобы зрители были не только у экранов, но и на трибунах.

Цель на Евро – выход в полуфинал. У тренерского штаба будет больше времени на подготовку, и мы проведем много времени вместе. Если мы объединим наши усилия и будем двигаться в одном направлении, то сможем добиться задачи-минимум, – цитирует Кудряшова «Российская газета».

Отметим, что на счету 33-летнего игрока 41 проведенный матч в составе российской сборной, в которых он забил один гол и отдал один результативный пас.

На Евро подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе B, где их соперниками станут Бельгия, Дания и Финляндия.

источник: «Российская газета»
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