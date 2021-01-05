Раджа Наингголан: Конте выпускал меня на поле на восемь минут, а потом винил меня во всем

Атакующий полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан, арендованный до конца сезона у «Интера», рассказал о сложных взаимоотношениях с главным тренером «нерадзурри» Антонио Конте.

– Я тренировался под руководством отличного наставника, однако мне было очень обидно, когда он предоставлял мне только восемь минут в матче, а затем сделал из меня ответственного за все беды команды. Что я мог сделать за такой короткий промежуток времени? Тогда я не начинал спорить, не хочу этим заниматься и сейчас. Я здоров, не пропускаю тренировки и ни на минуту не опаздываю, – цитирует Наингголана Corriere dello Sport.

Напомним, что 32-летний полузащитник вернулся в «Интер» перед началом текущего сезона. В нынешнем сезоне он провел за миланцев всего пять матчей, проведя в общей сложности 45 минут.