Жиру решил остаться в «Челси» до конца сезона

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 34-летний француз хочет полностью отработать свой контракт с «синими» и летом принять окончательное решение о своем будущем.

Отмечается, что с агентом форварда связывались представители Серии А – «Интер» и «Ювентус», однако им ответили отказом.

Жиру выступает за «Челси» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, в которых он забил девять голов. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.