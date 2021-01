Жиру решил остаться в «Челси» до конца сезона

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 34-летний француз хочет полностью отработать свой контракт с «синими» и летом принять окончательное решение о своем будущем.

Отмечается, что с агентом форварда связывались представители Серии А – «Интер» и «Ювентус», однако им ответили отказом.

Жиру выступает за «Челси» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, в которых он забил девять голов. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.

Olivier #Giroud wants to stay at #Chelsea. #Juventus and #Inter have asked info to his agent (Michael Manuello), but the french striker has chosen to stay with #Blues until the end of the season. #transfers #CFC