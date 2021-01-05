Коман хочет остаться в «Баварии», несмотря на интерес со стороны топ-клубов АПЛ

Фланговый нападающий «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал интерес к своей персоне со стороны двух клубов Английской премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

– Приятно знать, что в тебе заинтересованы такие хорошие команды, это придает мне дополнительную уверенность. Но у меня есть действующий контракт с мюнхенцами до 2023 года, пока я сосредоточен на своих выступлениях за «Баварию». После перехода в команду Лероя Сане у меня было ощущение, что я буду реже попадать в стартовый состав. Мне 24 года, а это возраст, когда необходимо играть как можно больше. К счастью, мои опасения не оправдались, – цитирует Комана Sport Bild.

Напомним, что 24-летний француз выступает за «Баварию» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил пять голов и отдал девять ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.