«Тулуза» просит у «Милана» 15 миллионов евро за полузащитника Коне

Как сообщает Tuttosport, руководство «россонери» продолжает поиски усиления средней линии команды в январе и считает 19-летнего француза отличным кандидатом на трансфер.

Отмечается, что французский клуб оценивает сделку по футболисту в 15 миллионов евро. В свою очередь итальянцы не готов сразу выплатить такую сумму и готовы взять игрока в аренду до конца сезона с обязательством выкупа.

Коне является футболистом «Тулузы» с июля 2019 года. В нынешнем сезон на его счету 17 матчей, в которых он забил один гол. Контракт игрока рассчитан до лета 2022-го.