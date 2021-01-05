Владислав Игнатьев в январе может перейти из «Локомотива» в «Шальке»

Владислав Игнатьев может продолжить карьеру в немецкой бундеслиге.

Телеграм-канал Sport_inside сообщает, что «Шальке» сделал предложение правому защитнику «Локомотива» о заключении контракта на полтора года.

Главным условием этого соглашения станет переход Игнатьева в статусе свободного агента. «Шальке» официального запроса в «Локомотив» пока не отправлял, поскольку ждет положительного ответа на свое предложение от футболиста.

Владиславу 20 января исполнится 34 года. В 2016 году он вернулся в «Локомотив» из «Кубани», а ранее выступал за железнодорожников с 2010-го по 2012-й.

В нынешнем сезоне на счету Игнатьева 19 матчей, три гола и две результативные передачи.