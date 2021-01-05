Стефано Пиоли: Ибрагимович не сыграет против «Ювентуса»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что шведский нападающий Златан Ибрагимович не сможет помочь красно-черным в домашней игре 16-го тура чемпионата Италии.

«Ибрагимович не выйдет на поле завтра, – цитирует Пиоли Football Italia. – В нападении сыграет Рафаэл Леау.

Я говорил со Златном. После видео, которое он опубликовал, меня завалили вопросами, вот только не сможет сыграть против «Ювентуса».

У Рафы есть свои достоинства, которые будет важно правильно использовать. Настало время для его прогресса. Что касается полузащитников, то матч пропустят Беннасер и Тонали».

Матч «Милан» – «Ювентус» состоится завтра 6 января и начнется в 22:45 по московскому времени.