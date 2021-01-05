ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Кубок Испании не начался Ивиса 0 Сельта 0
Кубок Испании не начался Кордова 0 Хетафе 0
Кубок Испании не начался Линарес 0 Севилья 0 7.8 4.5 1.4
Кубок Испании не начался Самора 0 Вильярреал 0 7.5 4.8 1.37
Кубок Испании 23:00 Марбелья 0 Вальядолид 0 6.3 3.5 1.59
Кубок Испании 23:00 Алькоркон 0 Сарагоса 0 2.43 2.9 3.1
05 января 20:54
автор: Виктор Шарафудинов

«Сельта» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Ибице» с крупным счетом

Команда с курортного острова выступает в сегунде B.

Во втором раунде Кубка Испании «Ибица» разгромила «Сельту» с результатом 5:2 и пробилась в 1/16 финала.

По ходу встречи хозяева, выступающие в третьем по статусу испанском дивизионе сегунде B, выигрывали 4:0. Серхио Кастель оформил дубль, поразив ворота Иван Вильяра на 12-й и 27-й минутах. На 28-й отличился Хави Перес, а на 61-й Ману Молина реализовал пенальти.

В концовке команде из Виго удалось забить два мяча в ответ. Санти Мина нанес точный удар головой на 78-й минуте, а на 87-й автором гола стал шотландский полузащитник Джордан Холсгров.

На 90-й Мина не реализовал пенальти. Удар форварда «Сельты» парировал вратарь «Ибицы» Херман Парреньо.

На третьей добавленной минуте (90+3) хозяева забили свой пятый мяч. Быструю контратаку успешно завершил Анхель Родадо.

Жеребьевка третьего раунда (1/16 финала) состоится 8 января, а матчи пройдут 16 и 17 января.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Юлия Ступак стала четвертой в женской гонке с раздельным стартом на "Тур де Ски""Нефтехимик" всухую выиграл у "Сибири"Сборная России по гандболу стала второй на турнире в Польше"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаМолниеносная реакция Ларионова на критику ФетисоваТренер молодежки России по хоккею ответил на критику Фетисова
Дацюк рассказал о реванше с ЦСКА, фиаско молодежки и контракте Ковальчука
После матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» на выезде по буллитам победил столичных армейцев, на ответы журналистов (в том числе и «Плеймейкера») ответил капитан уральцев Павел Дацюк.
«Какой позор?» от Родниной и «вторая клюшка» для Аскарова. Как Россия оценила провал с Канадой
Реакция на разгром российской молодежки в полуфинале МЧМ-2021 (0:5) резко разнится между «мнением народа» и комментариями официальных и заинтересованных лиц.
С Кобелем, но без Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Полуфинал с Канадой показал: лидеров в сборной России нет». МЧМ с Николишиным
Разгромное поражение (0:5) российской сборной от Кленовых листьев в полуфинале проходящего в Эдмонтоне молодежного чемпионата мира специально для «Плеймейкера» прокомментировал чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин.
Попали под каток. Как Россия проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021 (видео)
Команда Игоря Ларионова по всем статьям уступила хозяевам молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне канадцам (0:5). Рассказываем, как это было.
Как «Спартак» вел 3:1, но проиграл в Магнитогорске 26-й раз из 26
Красно-белые так и не смогли впервые отобрать очки в гостях у "Металлурга", позволив сопернику совершить камбэк (4:3). Спартаковская черная серия в Магнитке длится уже 28 лет.
«Разговоры о необъективности канадских арбитров – полный бред». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» оценивает шансы сборных России и Канады в предстоящем (в 2 часа ночи с 4 на 5 января) полуфинальном поединке молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
«Немцы должны были нам штук пять забивать». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» подвел итоги четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира, в котором сборная России с трудом взяла верх над командой Германии (2:1).
Россия точно претендент на золото? Выводы по матчу с немцами, которым Канада набросала 16 шайб
Российская молодежка вышла в полуфинал МЧМ, победив немцев – 2:1, но не показав уверенной игры.
Почеттино не будет в «Зените», Семака – в «ПСЖ», а Месси – в «Спартаке»
«ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля. Сергей Семак может вздохнуть спокойно.

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поздравляет спортивный мир с Новым годом!

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика