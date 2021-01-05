«Сельта» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Ибице» с крупным счетом

Во втором раунде Кубка Испании «Ибица» разгромила «Сельту» с результатом 5:2 и пробилась в 1/16 финала.

По ходу встречи хозяева, выступающие в третьем по статусу испанском дивизионе сегунде B, выигрывали 4:0. Серхио Кастель оформил дубль, поразив ворота Иван Вильяра на 12-й и 27-й минутах. На 28-й отличился Хави Перес, а на 61-й Ману Молина реализовал пенальти.

В концовке команде из Виго удалось забить два мяча в ответ. Санти Мина нанес точный удар головой на 78-й минуте, а на 87-й автором гола стал шотландский полузащитник Джордан Холсгров.

На 90-й Мина не реализовал пенальти. Удар форварда «Сельты» парировал вратарь «Ибицы» Херман Парреньо.

На третьей добавленной минуте (90+3) хозяева забили свой пятый мяч. Быструю контратаку успешно завершил Анхель Родадо.