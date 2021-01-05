«Севилья» и «Вильярреал» вышли в 1/16 финала Кубка Испании

Завершились еще два матча второго раунда Кубка Испании. «Линарес» дома уступил «Севилье» со счетом 0:2, а «Самора» на своем поле проиграла «Вильярреалу» с результатом 1:4.

В игре «Линарес» – «Севилья» в конце первого тайма счет открыл полузащитник победителей Лиги Европы Оскар Родригес (45+1), а на 47-й минуте мяч в свои ворота переправил хавбек команды из третьего дивизиона Фран Лара.

В матче «Самора» – «Вильярреал» авторами голов команды Унаи Эмери стали Карлос Бакка (31-я минута), Йереми Пино (43-я), Фер Ниньо (73-я) и Даниэль Раба (88-я). Единственный гол представителя сегунды B забил в конце первого тайма Карлос Рамос (45+2).

«Севилья» и «Вильярреал» пробились в 1/16 финала.

Жеребьевка третьего раунда состоится 8 января, а матчи пройдут 16 и 17 января.