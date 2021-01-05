«Урал» собирается приобрести у норвежского «Викинга» полузащитника Ибрахимая

Норвежская газета VG сообщила, что Иллдрен Ибрахимай, ранее выступавший за «Викинг» из Ставангера, близок к заключению контракта с екатеринбургским «Уралом».

К российскому клубу 25-летний полузащитник должен присоединится в качестве свободного агента, поскольку его соглашение с «Викингом» подошло к концу.

Ибрахимай родился в Норвегии и на протяжении всей карьеры выступал на норвежские клубы. За «Викинг» он играл с июля 2018 года на позиции центрального атакующего полузащитника и правого вингера.

12 января прошлого года Иллдрен дебютировал в сборной Косово, приняв участие в товарищеском матче против Швеции (0:1).