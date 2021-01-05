Ковач включил Головина в заявку на матч «Монако» против «Лорьяна»

Официальный сайт «Монако» опубликовал заявку команды Нико Ковача на выездной матч 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

В список из 20 футболистов попал российский полузащитник Александр Головин, не игравший с конца августа. При этом игру, которая состоится 6 января, из-за травм пропустят испанский хавбек Сеск Фабрегас и итальянский форвард Пьетро Пеллегри.

𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 🇲🇨 pour le premier match de l'année 2021 👀#FCLASM | Demain, 19h 👊 pic.twitter.com/GLP8MbHwrP — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 5, 2021

Головин в нынешнем сезоне провел лишь две встречи в лиге 1, отметившись одной результативной передачей. 30 августа прошлого года Александр получил травму подколенного сухожилия в выездной игре против «Метца» и с тех пор не играл ни за «Монако», ни за сборную России.