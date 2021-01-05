Главный тренер «Ромы» Фонсека заразился коронавирусом

La Gazzetta dello Sport утверждает, что главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека сдал положительный тест на COVID-19 и по этой причине не поехал на выездной матч 16-го тура чемпионата Италии против «Кротоне».

В пятницу 5 января Фонсека провел традиционную предматчевую пресс-конференцию, однако не приехал в аэропорт Фьюмичино, откуда римская команда вылетела на юг страны в регион Калабрия.

La Gazzetta dello Sport предполагает, что португалец не присоединился к своей команде, поскольку сдал положительный тест на COVID-19. Другие источники сообщали, что у Фонески случился приступ гастроэнтерита.

«Рома» никаких официальных заявлений по поводу состояния здоровья тренера не делала.

Матч «Кротоне» – «Рома» состоится 6 января и начнется в 17:00 по московскому времени.