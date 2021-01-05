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05 января 23:44
автор: Виктор Шарафудинов

Главный тренер «Ромы» Фонсека заразился коронавирусом

Официально эту информацию римский клуб пока не подтвердил.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека сдал положительный тест на COVID-19 и по этой причине не поехал на выездной матч 16-го тура чемпионата Италии против «Кротоне».

В пятницу 5 января Фонсека провел традиционную предматчевую пресс-конференцию, однако не приехал в аэропорт Фьюмичино, откуда римская команда вылетела на юг страны в регион Калабрия.

La Gazzetta dello Sport предполагает, что португалец не присоединился к своей команде, поскольку сдал положительный тест на COVID-19. Другие источники сообщали, что у Фонески случился приступ гастроэнтерита.

«Рома» никаких официальных заявлений по поводу состояния здоровья тренера не делала.

Матч «Кротоне» – «Рома» состоится 6 января и начнется в 17:00 по московскому времени.

Римляне после 15 матчей занимают третье место, на семь очков отставая от лидера чемпионата «Милана».

источник: La Gazzetta dello Sport
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