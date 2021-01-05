Власти Турина могут запретить «Ювентусу» отправиться на матч против «Милана»

Власти Турина могут запретить игрокам «Ювентуса» отправиться на выездную встречу 16-го тура чемпионата Италии против «Милана» в том случае, если в команде Андреа Пирло будут обнаружены новые случаи заражения COVID-19.

После того, как положительные тесты на коронавирус сдали бразильский защитник Алекс Сандро и колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо, в «Ювентусе» было принято решение перенести выезд в Милан на утро 6 января.

Ситуацию прокомментировал один из руководителей медицинского департамента Турина Роберто Тести, чьи слова цитирует Football Italia:

«Ювентус» проинформировал нас, что два их футболиста сдали положительные тесты. На данный момент у нас нет доказательств для того, чтобы объявить о вспышке коронавируса в команде, поскольку мы не знаем, почему заболели лишь два игрока, а у остальных тесты дали отрицательный результат.

Если будут зафиксированы новые случаи заражения, и будет зафиксирован факт неконтролируемого распространения инфекции, то возникнет угроза для здоровья других. На этой стадии мы действительно будем вынуждены вмешаться, чтобы отправить всех на карантин и запретить «Ювентусу» поездку в Милан».