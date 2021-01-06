Моуринью - о победе в полуфинале Кубка лиги: «Тоттенхэм» контролировал игру весь матч

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Брентфордом» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги.

«Этот матч отправил нас в финал. Теперь нам нужно сконцентрироваться на Кубке Англии, АПЛ и Лиге Европы. А когда наступит апрель, мы должны быть готовы и биться за трофей.

Мы контролировали игру весь матч. Команда сыграла неидеально, порой футболисты принимали неверные решения, но так или иначе это был полный контроль против команды, которая, вероятно, будет в АПЛ в следующем сезоне», — цитирует португальца Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, «шпоры» обыграли »Брентфорд» благодаря точным ударам Муссы Сиссоко и Сон Хын Мина. Соперник «Тоттенхэма» по финалу определится в среду в манчестерском дерби. Эта игра начнется в 22:45 мск.

Добавим, что финал Кубка лиги запланирован на 25 апреля.