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06 января 13:15
автор: Юрий Нечаев

«Динамо» сыграет два товарищеских матча с польскими клубами на сборе в Турции

Команды РПЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.

«Динамо» проведет товарищеские матчи с польскими клубами на первом сборе в Турции, который пройдет с 12 по 22 января.

Пресс-служба бело-голубых сообщает, что 17 января москвичи сыграют с «Лехом», а 21-го числа - с «Ракувом».

Оба матча покажет «Динамо ТВ».

Напомним, что после 19 туров динамовцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

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