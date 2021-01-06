«Динамо» сыграет два товарищеских матча с польскими клубами на сборе в Турции

«Динамо» проведет товарищеские матчи с польскими клубами на первом сборе в Турции, который пройдет с 12 по 22 января.

Пресс-служба бело-голубых сообщает, что 17 января москвичи сыграют с «Лехом», а 21-го числа - с «Ракувом».

Уже 12 января стартуют «ВТБ тренировочные сборы»



На первом сборе динамовцы проведут две игры, обе — с польскими командами первого дивизиона 🇵🇱



📺 Матчи покажет Динамо ТВ#ВТБТренировочныйСбор pic.twitter.com/JnmYU5OE1s — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 6, 2021

Оба матча покажет «Динамо ТВ».