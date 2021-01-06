«Хетафе» взял в аренду полузащитника «Барселоны» Аленью

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья на правах аренды до конца сезона перешел в «Хетафе», сообщает пресс-служба каталонцев.



Carles Aleñá loaned out to Getafe. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 6, 2021

Ранее СМИ сообщали, что «Барса» в будущем рассчитывает на футболиста, поэтому не будет включать в соглашение пункт о выкупе игрока.

Аленья является воспитанником каталонского клуба. В текущем сезоне 23-летний полузащитник лишь пять раз появлялся на поле, не отметившись результативными действиями.