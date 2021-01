В «Манчестер Сити» выявлены три новых случая заражения коронавирусом

В расположении «Манчестер Сити» выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба команды, положительные тесты сдали вратарь Скотт Карсон, полузащитник Коул Палмер и один сотрудник клуба.

NEWS | We can confirm that Scott Carson, Cole Palmer and one member of staff have tested positive for COVID-19.



