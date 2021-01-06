«Краснодар» проведет три контрольных матча на сборе в Эмиратах

«Краснодар» сыграет три товарищеских матча на сборе в Эмиратах.

Пресс-служба «быков» сообщает, что 21 января команда встретится с польской «Легией», а 27 января - с «Ригой» и «Шахтером» из Солигорска.

На первом тренировочном сборе в Эмиратах «быки» проведут три контрольных поединка 🙌



21 января против польской «Легии», а 27 января сыграем с «Ригой» и «Шахтёром» из Солигорска.



Время начала матчей будет определено позднее.#БыкиНаСборах #ВпередБыки pic.twitter.com/kAIpqOm8wr — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 6, 2021

Напомним, что «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 турах 30 очков. Кроме того, «быки» стали единственным представителем России в весенней части еврокубков. В 1/16 финала Лиги Европы краснодарцы сыграют с загребским «Динамо».