Владимир Быстров: Если Игнатьев выкладывает такие видео, то он недалекого ума человек

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал видео, опубликованное нападающим «Рубина» Иваном Игнатьевым.

- Если он позволяет себе выкладывать такие видео, то он недалекого ума человек. Учитывая, что он провел ужасный сезон, то он должен думать только о футболе, он видимо думает о девочках и пиве. Поэтому дальше ему будет только сложнее. То, как он ведет себя и как он проводит сезон, то он скоро никому не нужен будет. Вот на этом все и закончится, - цитирует Быстрова Sport24.ru.

Добавим, что в текущем сезоне Игнатьев провел за казанскую команду 15 матчей, забил два мяча (оба с пенальти) и сделал одну голевую передачу.