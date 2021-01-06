«Интер» в гостях уступил «Сампдории»

Футболисты «Сампдории» переиграли «Интер» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.
В составе клуба из Генуи голами отметились Антонио Кандрева (23-я минута, пен.) и Бальде Кейта (38), у миланского клуба отличился Стефан де Врей (65).
Отметим, что на 11-й минуте встречи нападающий «Интера» Алексис Санчес не смог реализовать пенальти.
После этой игры «Сампдория» набрала 20 очков и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице серии А. «Интер», имея в активе 36 очков, занимает второе место.
источник: «Советский спорт»