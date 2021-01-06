«Аталанта» дома разгромила «Парму»

Футболисты «Аталанты» обыграли «Парму» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.

В составе клуба из Бергамо голами отметились Луис Мурьель (15-я минута), Дуван Сапата (48) и Робин Гозенс (61).

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 65-й минуте.

После этой игры «Аталанта» набрала 28 очков и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице серии А. «Парма», имея в активе 12 очков, занимает 17-е место.