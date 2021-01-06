Роман Павлюченко: У Игнатьева отпуск, пошли все в одно место, как говорится

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал видео, опубликованное нападающим «Рубина» Иваном Игнатьевым.

- А что здесь такого? Вообще не понимаю, в чем здесь проблема. У него отпуск, пошли все в одно место, как говорится. Человек отдыхает так, как хочет, что хочет, то и пьет. Что, все такие святые? Мы в выходные или отпуск разве не употребляем пиво, вино или шампанское? Игнатьев - взрослый, совершеннолетний человек, ему не 15 лет, - приводит слова Павлюченко «РИА Новости».

Добавим, что в текущем сезоне Игнатьев провел за казанскую команду 15 матчей, забил два мяча (оба с пенальти) и сделал одну голевую передачу.