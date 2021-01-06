«Интер Майами» предложил Филу Невиллу возглавить команду

Как сообщает Sky Sports, руководство американского клуба предложило 43-летнему специалисту, возглавляющему женскую сборную Англии с января 2018 года, стать новым главным тренером команды.
Ранее сообщалось, что владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм летом рассчитывает переманить в команду защитника «Реала» Серхио Рамоса.
Напомним, что в апреле Невилл объявил, что не будет продлевать свой контракт с Футбольной ассоциацией Англии по истечении срока действующего контракта (июль 2021 года) и рассматривает возможность перехода в клубный футбол.
источник: Sky Sports