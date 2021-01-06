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06 января 21:16

«Интер Майами» предложил Филу Невиллу возглавить команду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии может занять должность главного тренера в клубе MLS.

Как сообщает Sky Sports, руководство американского клуба предложило 43-летнему специалисту, возглавляющему женскую сборную Англии с января 2018 года, стать новым главным тренером команды.

Ранее сообщалось, что владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм летом рассчитывает переманить в команду защитника «Реала» Серхио Рамоса.

Напомним, что в апреле Невилл объявил, что не будет продлевать свой контракт с Футбольной ассоциацией Англии по истечении срока действующего контракта (июль 2021 года) и рассматривает возможность перехода в клубный футбол.

источник: Sky Sports
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