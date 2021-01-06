«Атлетико» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Испании

Футболисты «Атлетико» проиграли «Корнельи», представляющей третью по значимости лигу Испании, в матче второго раунда Кубка Испании со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече на 7-й минуте забил Адриан Хименес.

Отметим, на 63-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален защитник мадридской команды Рикард Санчес.

Добавим, что «Корнелья», одержав три победы в девяти турах сегунды B, с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Атлетико», имея в активе 38 очков в 15 матчах, является лидером испанской примеры.

Кубок Испании

2-й раунд