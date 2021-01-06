«Специя» на выезде обыграла «Наполи»

Футболисты «Специи» обыграли «Наполи» в гостевом матче 16-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.
В составе гостей голами отметились М'Бала Нзола (68-я минута, пен.) и Томмазо Побега (82). У неаполитанского клуба точным ударом отличился Андреа Петанья (58).
Отметим, что гости заканчивали матч вдесятером после удаления Ардиана Исмайли, получившего на 77-й минуте вторую желтую карточку.
Добавим, что после этой встречи «Специя» набрала 14 очков и расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице серии А. «Наполи», имея в активе 28 очков, расположился на пятом месте.
источник: «Советский спорт»