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06 января 22:51

Гол Головина помог «Монако» разгромить в гостях «Лорьян»

«Монегаски» одержали всего лишь вторую победу в шести последних матчах лиги 1.

Футболисты «Монако» нанесли поражение «Лорьяну» в выездном матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 5:2.

В составе гостей голами отметились Аксель Дисаси (9-я минута), Александр Головин (64), Кевин Фолланд (68), Софьян Диоп (78) и Гильермо Марипан (89), у хозяев поля отличились Теремас Моффи (31) и Эндрю Гравильон (67).

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 64-й минуте встречи. Это первое появление хавбека в составе «монегасков» с августа 2020 года.

После этой игры «Монако» набрал 30 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» с 12 очками занимает 19-е место.

источник: «Советский спорт»
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